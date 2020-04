AIR FRANCE-KLM proche d'un accord sur un plan d'aides à 10 milliards d'euros ?

(AOF) - Le groupe Air France-KLM se serait rapproché d'un accord sur un plan de secours de 10 milliards d'euros appuyé par des garanties publiques, a rapporté Reuters sur la base de plusieurs sources non dévoilées. Sauf coup de théâtre, l'État compterait garantir le prêt bancaire accordée à Air France à 90 % et non à 70 % comme cela avait été évoqué au début des négociations, avait rapporté plus tôt la Tribune.

AOF - EN SAVOIR PLUS