Air France-KLM : prix de souscription fixé

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce la fixation du prix de souscription à son augmentation de capital à 4,84 euros par action nouvelle, soit une décote de 8,85% sur le cours de l'action à l'issue de la séance du 12 avril. Le transporteur aérien franco-néerlandais précise que l'offre au public en France principalement destinée aux personnes physiques, sera ouverte de ce 13 avril au 15 avril (inclus) à 17 heures (heure de Paris). En raison des ordres reçus dans le cadre du placement privé, il entend exercer au moins 50% de la clause d'extension. La décision finale relative à l'exercice de cette clause sera prise à la fin de la période de centralisation soit le 19 avril.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -3.39%