(CercleFinance.com) - Air-France/KLM préserve le plancher des 4,45E (testé les 6 et 13 mai, mais également les 21/12/2020 puis 26/01/2021) : un rebond en 'W' semble s'amorcer en direction des 4,80E, le principal seuil de résistance se situant vers 5,10E.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +3.64%