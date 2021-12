Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM: préserve le plancher des 3,8E information fournie par Cercle Finance • 30/12/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM a subi une série d'échecs sous 4E et rechute sous 3,9E: le titre dispose encore d'une bonne marge de sécurité avant de menacer le plancher des 3,67/3,68E des 30/11 et 20/12.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -1.75%