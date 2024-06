Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: présente son impact socio-économique information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 17:09









(CercleFinance.com) - Le Groupe Air France-KLM a publié une étude soulignant son impact socio-économique en France et aux Pays-Bas.



En 2023, le groupe a généré 0,9 milliard d'euros de résultat net, avec un impact économique total estimé à 48,9 milliards d'euros en France et 21,9 milliards d'euros aux Pays-Bas.



Chaque euro investi par le groupe génère 3,6 euros dans l'économie française et 3,4 euros dans l'économie néerlandaise.



En France, l'activité d'Air France-KLM bénéficie à toutes les régions, particulièrement l'Île-de-France grâce aux hubs de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Aux Pays-Bas, le hub de KLM à Amsterdam-Schiphol soutient l'économie en connectant le pays à 160 destinations mondiales et en facilitant les exportations.





