Air-France-KLM : plonge en direction des 3,61E information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - La variant Omicron inquiète, Joe Biden parle de reconfinement, des dizaines de pays ferment leur frontières aériennes sur de nombreuses destinations et Air-France-KLM plonge en direction des 3,61E. La cassure des 3,75E qui se confirme ce 30/11 laisse malheureusement planer le risque d'une rechute sur le plancher des 3,00E de fin octobre 2020.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -3.54%