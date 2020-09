Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France-KLM : plonge en direction des 3,00E Cercle Finance • 24/09/2020 à 09:08









(CercleFinance.com) - Air France KLM plonge vers 3,06E, conformément au scénario induit par la sortie baissière d'un triangle 4,16/3,37E: le titre se dirige vers la 1ère cible située vers 3/2,95E (support oblique unissant les 2 précédents 'plus bas' annuels) sachant que la seconde est située 20% plus bas, vers 2,5E ce qui fait froid dans le dos mais reste cohérente par rapport à la règle du balancier.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -4.48%