Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: plombé par une dégradation de Barclays information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 16:26









(CercleFinance.com) - Air France-KLM accuse l'une des plus fortes baisses du SBF 120 vendredi, pénalisé par une dégradation du conseil de Barclays, revenu de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' sur le titre.



A 16h15, l'action du transporteur aérien recule de 3,8% alors que le SBF 120 cède 0,5% dans le même temps.



Dans une note, les analystes de Barclays disent s'inquiéter du contexte politique en France qui risquent selon eux de relancer d'importants mouvements sociaux.



Le bureau d'études mentionne également les récents commentaires de Lufthansa, qui a dit avoir noté un accès de faiblesse dans la catégorie économique sur les liaisons transatlantiques, tout comme KLM qui a pointé certaines difficultés au niveau de son réseau long-courrier.



Barclays, qui réduit son objectif de cours de 15 à 9,5 euros, dit néanmoins apprécier le positionnement stratégique du groupe, ainsi que la qualité de son équipe de direction.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 8,23 EUR Euronext Paris -4,17%