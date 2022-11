Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: placement obligataire réalisé information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Air France-KLM indique avoir placé avec succès ses obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes, pour un montant nominal de 305,3 millions d'euros.



Le règlement-livraison de ces obligations devrait avoir lieu le 23 novembre. Ces obligations, placées auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, représentent environ 200 millions d'actions sous-jacentes.



Le produit net de l'offre sera intégralement affecté au remboursement des titres super subordonnés détenus par l'Etat français, émis en avril 2021. Les obligations seront traitées en quasi-fonds propres selon les normes IFRS.





