Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : place une émission d'obligations senior Cercle Finance • 10/01/2020 à 17:38









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce ce soir avoir réalisé avec succès le placement d'une émission d'obligations senior de 750 millions d'euros à 5 ans, assorties d'un coupon de 1,875% par an. 'Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer, en tout ou partie, l'offre de rachat de trois souches obligataires existantes lancée et annoncée par la Société le 6 janvier 2020, ainsi que les besoins généraux de la Société', précise Air France-KLM. 'Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la gestion dynamique de la structure du bilan de la Société. Cette nouvelle émission, combinée à l'Offre de Rachat, contribuera à la réduction du coût global de la dette du groupe et l'allongement de sa maturité.'

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.69%