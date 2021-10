Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : perte nette trimestrielle fortement réduite information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 09:25









(CercleFinance.com) - Air France-KLM publie un résultat net de -192 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2021, une perte réduite de 88,5% par rapport à l'année dernière, et un EBITDA de 796 millions d'euros, en amélioration de 1.238 millions. Le transporteur aérien explique que la reprise génère une forte croissance des revenus, avec un chiffre d'affaires en hausse de 80,9% à 4,57 milliards d'euros, et un résultat d'exploitation positif (+132 millions) pour la première fois depuis le début de la crise du Covid-19. Il prévoit une capacité en sièges-kilomètres disponibles pour l'activité passage du réseau Air France-KLM à un indice entre 70 et 75% au quatrième trimestre 2021 par rapport à 2019. L'EBITDA devrait être positif au quatrième trimestre et légèrement positif sur l'année.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +4.86%