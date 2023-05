Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: perte nette réduite au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 08:02









(CercleFinance.com) - Air France-KLM publie un résultat net part du groupe de -344 millions d'euros pour son premier trimestre 2023, une perte néanmoins réduite de 208 millions en comparaison annuelle, avec une marge opérationnelle améliorée de trois points à -4,8%.



Le transporteur aérien a réalisé un EBITDA de 286 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en croissance de 42,4% à 6,33 milliards, porté par une forte demande avec 19,7 millions de passagers à bord, en croissance de 35%.



Le groupe franco-néerlandais revendique en outre un cash-flow d'exploitation libre ajusté positif à 0,7 milliard d'euros et un solide niveau de liquidité à 9,7 milliards, ainsi qu'une dette nette réduite de 0,9 milliard par rapport à fin 2022.



Son directeur général Benjamin Smith met aussi en avant des 'ventes de billets très encourageantes pour la saison été', ce qui selon lui 'ouvre la voie à une saison estivale dynamique' sur l'ensemble du réseau mondial.





