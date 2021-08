Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : perd de l'altitude, un broker à 'vente' information fournie par Cercle Finance • 17/08/2021 à 17:21









(CercleFinance.com) - Air France-KLM cède près de 1% à Paris, alors que plus tôt dans la journée, Stifel a indiqué maintenir sa recommandation 'vente' sur le titre, avec un objectif de cours de 0,5 euro. Après les résultats du 2e trimestre, le bureau d'analyses ajuste son estimation concernant l'EBIT 2021 à -2,56 MdsE, contre -3,14 MdsE dans sa précédente estimation. Stifel met en avant 'des volumes un peu meilleurs' ainsi que des réductions de coûts. L'analyste relève aussi légèrement son estimation d'EBIT 2022 à -503 ME contre -543 ME précédemment. Stifel estime cependant que le FCF de la compagnie sera négatif pour les années à venir avec notamment des fonds propres à -3,6 MdsE à la fin du 2e trimestre. Ainsi, du point de vue de la valorisation des actions, 'il semble qu'il n'y ait plus de valeur nette pour les actionnaires', conclut-il.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -0.61%