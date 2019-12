Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : pas de participation dans Virgin Atlantic Cercle Finance • 04/12/2019 à 09:36









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la coentreprise entre Air France-KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic, qui a été autorisée le 21 novembre par le ministère américain des Transports et dont la gouvernance est 'finalisée', Air France-KLM et Virgin ont changé d'avis sur un point : l'acquisition d'une participation dans Virgin Atlantic, qui désormais n'est plus considérée comme nécessaire. Air France-KLM et Virgin 'discutent actuellement un accord selon lequel Air France-KLM ne prendra pas de participation dans Virgin Atlantic, sans impact sur la position d'Air France-KLM dans la coentreprise commerciale associant Delta Air Lines, Virgin Atlantic et Air France-KLM', indique un communiqué.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.32%