Air France-KLM - Paris et Amsterdam ont promis leur aide - presse

PARIS, 6 avril (Reuters) - La directrice générale d'Air France, Anne Rigail, se félicite de la promesse des gouvernements français et néerlandais d'apporter leur aide au groupe Air France-KLM AIRF.PA , durement touché par la pandémie de coronavirus, dans une interview publiée lundi par Le Figaro, sans confirmer le montant que la compagnie aérienne cherche à emprunter auprès des banques. "Le soutien des Etats français et néerlandais est absolument nécessaire pour passer le cap, nous sommes reconnaissants que les deux gouvernements nous aient promis de l'apporter", déclare Anne Rigail au quotidien. A propos de crédits garantis par les Etats français et néerlandais, qui pourraient s'élever au total à six milliards d'euros selon les informations de Reuters, la directrice générale d'Air France ajoute: "Les discussions sont en cours, ce n'est pas à moi de vous confirmer aujourd'hui les modalités de l'aide qui pourrait être apportée." "Le groupe dispose d'une trésorerie de 6 milliards d'euros, mais nous aurons besoin rapidement d'un soutien financier", souligne-t-elle encore. Selon Anne Rigail, Air France a perdu en quelques jours, le mois dernier, "95 % de (son) activité, avec la fermeture de beaucoup de pays que nous desservons". (Jean-Stéphane Brosse, édité par Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +2.94%