Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: offre d'actionnariat salarié réalisée information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce avoir finalisé avec succès sa première offre d'actionnariat salarié au niveau mondial, baptisée 'Ensemble pour l'avenir', une opération d'augmentation de capital réservée à environ 75.000 salariés éligibles, lancée en novembre 2023.



Dans le cadre de cette opération, environ 17.000 salariés issus de 19 pays, représentant près de 22% de l'effectif salarié concerné, ont souscrit pour un montant total de près de 46,1 millions d'euros, correspondant à l'émission de 5.716.256 actions nouvelles.



La participation des salariés au capital s'élève désormais à un peu plus de 3%. 'C'est un signe encourageant qui renforce notre détermination à mettre en oeuvre avec succès notre stratégie globale', selon le directeur général Benjamin Smith.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris 0.00%