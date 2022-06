Air France-KLM: Oddo relève son conseil, abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 09:59

(CercleFinance.com) - Oddo relève son conseil sur le titre Air France-KLM, passant de 'sous-performance' à 'neutre', tout en abaissant son objectif de cours à 1,45 euro, contre 4,4 euros précédemment.



'Nous relevons nos estimations, tout particulièrement sur l'exercice 2022 (+11% au niveau de l'EBITDA et +9% vs consensus, BPA en baisse suite à l'augmentation de capital), afin d'intégrer une amélioration des yields au T2 et T3', indique l'analyste.



Oddo estime que la hausse des prix des billets sur le marché français devrait se poursuivre et s'amplifier au cours des prochains mois.



Le broker ajoute que le réservoir de demande refoulée et le retour progressif -mais pas intégral- des voyageurs affaires (60% du niveau de 2019 à la sortie du T1) ne plaident pas pour un effondrement de la demande.



Les effets du plan de transformation de 4.3 MdE d'ici à 2026 (dont 3 MdE d'ici à 2024, soit 13% de la base de coûts 2019) nous semblent sous-estimés aujourd'hui, poursuit le bureau d'analyses.



Oddo estime enfin que si les nuages macro s'amoncellent, le cours actuel intègre aussi de nombreux facteurs de risque (pétrole à c120 $/bl, anticipations de récession, peur d'une nouvelle augmentation de capital...) et peu de bonnes nouvelles. Le titre se traite sur un VE/EBITDA ajustée de 3.4x contre 5.3x pour Lufthansa et 4.7x pour IAG.