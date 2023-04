Air France-KLM: Oddo confirme son objectif information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 10:02

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Air France-KLM, avec un objectif de cours inchangé de 2,1 euros.



Alors que la publication du 1er trimestre est prévue le 5 mai, le bureau d'analyses anticipe 'un maintien de la tendance visible depuis le 2nd semestre 2022, avec un yield Network attendu en hausse de 23% par rapport au niveau de 2019'.



Le broker rapporte que la hausse s'est accélérée à la fin du trimestre, 'ce qui est de bon augure pour l'orientation du 2e trimestre'.



Oddo modélise une perte opérationnelle de 316 ME (vs 350 ME au T1 2022) pour un CA de 6 422 ME (+44.5%) et cible un EBIT FY 23 de 1 508 ME. De plus, l'analyste, anticipe un FCF Ajusté de 334 ME qui permettrait de réduire la dette nette légèrement en deçà de 6 MdsE (vs 6.3 MdsE à fin décembre 2022).



'L'environnement tarifaire ne montre aucun signe d'essoufflement (en dehors du cargo dont le recul du yield est, à ce stade, en ligne avec nos estimations), ce qui pourrait offrir un upside sur le T2 et T3 mais nous aimerions obtenir des assurances supplémentaires sur l'évolution des coûts unitaires', conclut Oddo.