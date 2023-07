Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: nouvelles discussions avec Apollo GM information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce être entré en discussions exclusives avec Apollo Global Management en vue d'un financement de 1,5 milliard d'euros au capital d'une filiale détenant des contrats avec les partenaires commerciaux du programme de fidélité.



En vertu de cet accord, Apollo souscrirait à des obligations perpétuelles émises par cette filiale opérationnelle. Ce financement, comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS, permettrait au transporteur aérien de renforcer son bilan.



Le groupe franco-néerlandais conserverait la gestion opérationnelle du programme de fidélité et la structure envisagée n'entraînerait aucun changement sur son fonctionnement pour les membres Flying Blue, ni aucun impact sur le plan social.





