Air France-KLM: nouvelle liaison en Tanzanie cet hiver

(CercleFinance.com) - Air France dévoile une destination supplémentaire en Afrique de l'Est pour la saison hiver 2024-2025 : le 18 novembre 2024, la compagnie inaugurera une nouvelle route au départ de Paris-Charles de Gaulle vers Kilimandjaro, en continuation de Zanzibar.



'Cette liaison sera assurée trois fois par semaine les lundis, mercredis et samedis en Airbus A350-900 proposant 34 sièges en cabine Business, 24 en Premium Economy et 266 en Economy', précise le transporteur aérien.



Cette liaison circulaire Paris-Zanzibar-Kilimandjaro viendra remplacer Paris-Zanzibar-Dar Es Salam, assurée jusqu'ici par Air France. Dar Es Salam continuera d'être accessible via Amsterdam, la capitale tanzanienne étant desservie par KLM sept fois par semaine.





