Air France-KLM : nouvelle liaison avec Helsinki Cercle Finance • 27/05/2021 à 14:54









(CercleFinance.com) - Air France annonce renforcer sa présence en Europe du Nord en proposant, à compter du 6 juillet, une nouvelle liaison assurée toute l'année vers Helsinki (Finlande) au départ de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Initialement proposée quatre fois par semaine (les mardis, jeudis, vendredis et samedis), elle deviendra quotidienne à compter du 19 juillet 2021. Les vols seront assurés en Airbus A319 équipés de 143 sièges. Ces vols viendront s'ajouter à ceux assurés par Finnair sur cette route et proposés par Air France en partage de code. Ce programme de vols est néanmoins susceptible d'évoluer en fonction des restrictions de voyage.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +2.15%