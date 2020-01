Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : nouvelle cabine pour Caraïbes-océan Indien Cercle Finance • 14/01/2020 à 14:05









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la montée en gamme de son offre, Air France dévoile de nouvelles cabines de voyage disponibles à bord de son Boeing 777-300 desservant principalement ses destinations de la région des Caraïbes et de l'océan Indien. A bord, les 472 sièges de l'appareil ont été 'repensés afin de proposer des cabines aux plus hauts standards de confort'. Dès le 15 janvier, le premier appareil équipé de ces cabines s'envolera pour la première fois vers Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). De janvier à décembre 2020, la compagnie aérienne installera progressivement ces nouvelles cabines sur l'ensemble de ses 10 Boeing 777-300, principalement dédiés à ce réseau, grâce à un investissement global de 120 millions d'euros.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -0.52%