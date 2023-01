Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM: nouveau test de la résistance majeure, 1,61E information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 14:03









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM effectue un nouveau test de la résistance majeure des 1,61E du 17/08 et 27/10 alors que la compagnie annonce avoir enregistré un niveau de réservations équivalent à 80% du 'pic' historique de l'année 2019.

Au-delà des 1,615E, le titre pourrait fuser à la hausse vers 1,800/1,82E (testé le 30mai dernier, avant le plongeon vers 1,09E de début juillet 2022).





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +1.99%