Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: nouveau salon Air France à l'aéroport de LA information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 16:26









(CercleFinance.com) - Air France a prévu d'inaugurer demain un nouveau salon au sein de l'aéroport international de Los Angeles, un espace 'calme et feutré' que la compagnie a imaginé comme une représentation de l'art du voyage à la française.



Le salon - dédié à ses clients de La Première, Business et Flying Blue Elite Plus - accueillera également les clients éligibles de KLM et des compagnies partenaires SkyTeam comme Delta Air Lines, Korean Air ou Aeromexico.



Ce 'lounge' - d'une surface de plus de 1100 m2 et d'une capacité de 172 places assises - doit notamment intégrer les créations de célèbres designers français.



Son offre de restauration valorisera la gastronomie française, avec des plats tels que la lotte provençale, le boeuf bourguignon ou le poulet basquaise.



Un chef cuisinier élabore également des plats à la demande dans une cuisine ouverte, comme des gambas poêlées ou un cassoulet au canard confit.



En parallèle, un bar propose une sélection de champagnes et de vins français, de spiritueux et de bières locales, ainsi qu'une offre de cocktails élaborés par un barman.



Enfin le nouveau salon disposera d'un espace de soins Clarins, partenaire de la compagnie depuis près de 20 ans, où une gamme de trois soins du visage seront offerts aux passagers.



Toujours côté bien-être, des cabines de douches seront accessibles tout au long de la journée, sans compte une offre de presse digitale proposée depuis l'application Air France Play.



Ce lancement intervient alors qu'Air France prévoit de proposer jusqu'à 26 vols par semaine à destination de Los Angeles, qui constituera également une escale pour les passagers se rendant à Papeete (Tahiti).





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 9,61 EUR Euronext Paris -0,83%