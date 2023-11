Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: nouveau partenariat avec Etihad information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 11:23









(CercleFinance.com) - Air France-KLM et Etihad Airways, la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis, annoncent un nouveau partenariat entre leurs programmes de fidélité respectifs, faisant suite au protocole d'accord signé entre les deux transporteurs aériens en septembre 2023.



Dans ce cadre, les membres des programmes de fidélité Flying Blue et Etihad Guest pourront désormais gagner et dépenser des miles sur le programme de fidélité de leur choix lors de leurs voyages sur Air France, KLM ou Etihad.



Grâce au protocole d'accord signé plus tôt cette année, leurs clients ont désormais accès à plus de 60 destinations supplémentaires dans le monde, élargissant ainsi les possibilités de cumuler et de dépenser des Miles. Ce partenariat entrera en vigueur dès ce jour.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -0.45%