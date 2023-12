Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: nomination d'un DG adjoint en stratégie information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 18:29









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce la nomination de Oltion Carkaxhija en tant que directeur général adjoint en charge de la stratégie et de la transformation du groupeà compter du 1er janvier 2024.



Cette nomination estuneévolutionduposte de directeur général adjoint transformation, qu'il occupe depuis octobre 2020.



En complément de sa missioninitialede réduireles coûts unitaires et d'améliorerla compétitivitédu groupe, ilauraen charge la mise en oeuvrede la stratégied'Air France-KLMet la conduite de l'innovation.



Travaillant enétroite collaboration avec le Directeurgénéral adjoint en charge des Finances, il supervisera également les opérationsvisant à valoriser les actifs du Groupe.



OltionCarkaxhijaestdéjà membre du Comité exécutif d'Air France-KLM. Ilcontinuerad'être directement rattaché àBenjamin Smith, Directeur général d'Air France KLM.





