Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Air France-KLM: niveau d'activité proche de 2019 cet hiver information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 13:59

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne Air France, filiale du groupe Air France-KLM, a déclaré mardi prévoir pour l'hiver 2022-2023 un niveau d'activité proche de celui de 2019, avant l'apparition de l'épidémie de Covid-19.



Le transporteur indique qu'il a prévu de desservir 171 destinations au cours de la période allant de novembre 2022 à mars 2023, dont 86 sur long-courrier et 85 sur court et moyen-courrier.



Air France compte notamment ouvrir une nouvelle ligne Paris-Charles de Gaulle-Newark, mais aussi reprendre ses vols à destination du Cap (Afrique du Sud) et vers Tokyo-Haneda (Japon).



Pour ce qui concerne l'Europe, le groupe va mettre l'accent sur les destinations enneigées avec quatre nouvelles routes saisonnières au départ de CDG vers l'Autriche (Innsbruck et Salzburg), la Norvège (Tromso) et la Finlande (Kittila).



L'hiver 2022-2023 sera également marqué par prolongation pour la période hivernale des lignes estivales Paris-Orly-Tunis (Tunisie), Marseille-Alger (Algérie), Toulouse-Alger (Algérie) et Toulouse-Oran (Algérie).