Air France-KLM: mise sur le carburant durable pour l'avenir information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 16:23

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce avoir acheté en 2022 17% de la production mondiale de carburant d'aviation durable (SAF) alors que le Groupe ne représentait que 3% de la consommation mondiale de kérosène, confirmant ainsi sa volonté d'être un leader de l'aviation plus durable.



Le groupe indique n'acheter que des SAF n'entrant pas en compétition avec l'alimentation humaine ou animale, non issus d'huile de palme et permettant une réduction des émissions de CO2 d'au moins 75% sur l'ensemble du cycle de vie.



Dans ce contexte, le Groupe Air France-KLM va au-delà de la réglementation et s'est fixé la cible d'au moins 10% d'incorporation de SAF à horizon 2030 au niveau mondial, et non pas seulement sur ceux au départ de France et d'Europe.



Néanmoins, en l'absence de filière de production industrielle établie, le SAF est actuellement 4 à 8 fois plus cher que le carburant classique.



En 2023, l'incorporation d'1% de SAF représente déjà, pour la compagnie Air France, un surcoût de 100 millions d'euros.



Dans ce contexte, la compagnie rappelle qu'elle a signé fin 2022 deux contrats avec Neste et DG Fuels pour la fourniture de 1.6 million de tonnes de SAF (1ères livraisons attendues en 2023), ainsi qu'un protocole d'accord avec TotalEnergies pour la fourniture de 800 000 tonnes de carburant durable pendant 10 ans.