Air-France/KLM : menace de nouveau d'enfoncer 1,3E

(CercleFinance.com) - Le rebond d'Air-France/KLM après son test des 1,30E (vers 1,386E) n'aura pas tenu plus de quelques heures et le titre retrouve ses nivaux du 12 octobre dernier.

Sous ce palier, le titre pourrait revenir s'appuyer sur le plancher des 1,233E des 26 juillet et 3 octobre, voire retracer le plancher des 1,09E du 7 juillet







Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -3.20%