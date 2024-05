Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air-France/KLM : menace d'enfoncer le support des 10,38E information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 15:29









(CercleFinance.com) - Plombées par les résultats décevant d'American Airlines, les compagnies aériennes européennes connaissent une séance difficile et Air-France/KLM ne fait pas exception avec un repli de -3,5% vers 10,2E.

Le titre casse le récent plancher des 10,38E et pourrait s'en aller reprendre appui sur le support des 9,50/9,60E testé à de multiples reprises du 5 mars au 30 avril





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 10.23 EUR Euronext Paris -3.58%