Air France-KLM: marge d'exploitation accrue au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Air France-KLM publie un résultat net de 0,9 milliard d'euros sur son troisième trimestre 2023, en hausse de 0,5 milliard par rapport à l'année dernière, et une marge d'exploitation améliorée de 2,9 points à 15,5%, 'portée par une forte demande estivale '.



Le transporteur aérien a ainsi réalisé un résultat d'exploitation record à 1,34 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires total en hausse de 6,8% à près de 8,7 milliards. Sa capacité s'est établie à 94% du niveau de 2019 et son coefficient de remplissage, à 90%.



Le groupe franco-néerlandais laisse ses perspectives pour 2023 inchangées, dont une capacité en sièges-kilomètres offerts pour l'activité passage du réseau Air France-KLM (y compris Transavia) à un indice d'environ 95% du niveau de 2019.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.35%