Air France-KLM : le conseil d'administration évolue

(CercleFinance.com) - L'Assemblée générale des actionnaires d'Air France-KLM s'est tenue hier à huis clos, sous la présidence de Anne-Marie Couderc et l'ensemble des résolutions proposées a été adopté, fait savoir la compagnie aujourd'hui. Dans ce cadre, Anne-Marie Idrac, Leni Boeren et Isabelle Bouillot ont été renouvelées en qualité d'administratrices indépendantes pour une durée de quatre ans et Gwenaëlle Avice-Huet a été nommée en qualité d'administratrice indépendante pour cette même durée. Delta Air Lines - dont le représentant permanent au Conseil d'administration est Alain Bellemare - a également renouvelé en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans ; Enfin, Jian Wang a été renouvelé en qualité d'administrateur pour une durée de quatre ans, sur proposition de China Eastern Airlines.

