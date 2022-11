Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: lancement d'une offre obligataire information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce le lancement d'une offre d'obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes d'un montant nominal d'environ 300 millions d'euros.



L'offre sera réalisée par le biais d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement. Le produit net du placement est destiné à être affecté en intégralité au remboursement des titres super subordonnés détenus par l'Etat français, émis en avril 2021.



Cette opération marque une nouvelle étape dans les initiatives du transporteur aérien visant 'à accélérer le remboursement de l'aide de l'État français, à continuer de soutenir le renforcement des fonds propres, et à contribuer à optimiser les frais financiers'.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -9.55%