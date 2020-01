AIR FRANCE-KLM lance une offre de rachat sur 3 souches obligataires existantes

(AOF) - Air France-KLM a annoncé lundi le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur trois souches obligataires existantes. L'opération concerne les obligations d'un montant nominal total de 600 millions d'euros à échéance le 18 juin 2021 et portant intérêt à un taux de 3,875 %, les obligations d'un montant nominal total de 400 millions d'euros à échéance le 12 octobre 2022 et portant intérêt à un taux de 3,750 % et les obligations subordonnées perpétuelles d'un montant nominal total de 600 millions d'euros et portant intérêt à un taux de 6,250 %.

L'offre de rachat est conditionnée à la réalisation d'une nouvelle émission d'obligations senior libellées en euros portant intérêt à taux fixe de taille "benchmark" qui serait lancée concomitamment et dont le produit net d'émission serait utilisé pour financer en tout ou partie, l'offre de rachat et les besoins généraux de la société.

"Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la gestion dynamique de la structure du bilan de la société", peut-on lire dans un communiqué. L'offre de rachat, combinée à la nouvelle émission d'obligations senior, contribuera à la réduction du coût global de la dette et l'allongement de sa maturité.

La date indicative de clôture de l'offre de rachat est prévue pour le 13 janvier prochain.