Air France-KLM-La perte nette atteint €1,8 md au T1 avec la crise du coronavirus

PARIS, 7 mai (Reuters) - Air France-KLM AIRF.PA a fait état jeudi d'une perte nette de 1,8 milliard d'euros au premier trimestre, alors que la crise du coronavirus a gelé son activité depuis le mois de mars, la compagnie aérienne prévoyant seulement une lente reprise à partir de l'été. Le transporteur aérien, qui a obtenu une aide financière de 7 milliards d'euros de l'Etat français pour faire face à la crise, a aussi enregistré une perte d'exploitation de 815 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année. La perte d'exploitation atteint 560 millions d'euros sur le seul mois de mars lorsque les restrictions de voyage se sont multipliées à travers le monde, obligeant la société à clouer au sol la quasi-totalité de sa flotte. "Face au niveau d'incertitude élevé sur la durée de la crise du Covid-19 et son impact sur l'environnement macro-économique, le groupe retire ses perspectives antérieures pour 2020", indique Air France-KLM dans son communiqué de résultats. Le groupe prévoit désormais une "lente" reprise de l'activité à l'été 2020, avec la levée progressive des restrictions aux frontières : les capacités seront réduites d'environ 95% pour le deuxième trimestre et de 80% pour le troisième trimestre par rapport à l'année dernière. La demande passagers "ne devrait pas revenir au niveau d'avant la crise avant plusieurs années", avertit Air France-KLM qui annonce par conséquent un repositionnement de sa flotte incluant une réduction de la capacité d'au moins 20% en 2021 par rapport au niveau d'avant la crise. Sur l'ensemble de 2020, le groupe prévoit un Ebitda négatif et prévient que sa perte de revenu d'exploitation courante sera nettement plus élevée au deuxième trimestre qu'au premier. Face à cette crise sans précédent, le groupe a réduit ses investissements et entrepris des réductions de coûts estimées à 350 millions d'euros par mois au deuxième trimestre. Au-delà du soutien financier de l'Etat, Air France-KLM dit travailler à un nouveau plan pour retrouver sa compétitivité "dans un monde profondément bouleversé". "Ces nouvelles orientations seront présentées dans les prochains mois", a déclaré le directeur général, Benjamin Smith, cité dans le communiqué de résultats. (Blandine Hénault)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -3.93%