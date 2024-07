Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: la collaboration avec SAS s'approfondit information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Air France-KLM a annoncé vendredi son intention d'approfondir son partenariat avec SAS, par le biais notamment de la signature d'accords de partage de codes.



A partir du 1er septembre, les clients d'Air France et de KLM pourront ainsi avoir accès à 33 destinations en Europe du Nord via les 'hubs' que le transporteur scandinave exploite à Copenhague, Oslo et Stockholm.



Dans le sens inverse, les clients de SAS auront accès à 33 destinations européennes via les plateformes d'Air France et de KLM à Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam Schiphol.



Des destinations intercontinentales devraient prochainement être ajoutées.



L'accord de commercialisation 'interline' couvrira le réseau européen d'Air France, de KLM et de SAS, ce dernier étant appelé à rejoindre officiellement l'alliance SkyTeam, dont Air France-KLM est un membre fondateur.



Les membres de Flying Blue et d'Eurobonus, les programmes de fidélité d'Air France-KLM et de SAS, pourront par ailleurs cumuler et dépenser des 'miles' et des points sur tous les vols empruntés à compter du 1er septembre.



Les membres éligibles du programme EuroBonus bénéficieront également des services et avantages réservés aux membres de l'alliance SkyTeam, à commencer par l'accès aux salons en aéroport.



L'accord scellé aujourd'hui fait suite à celui portant sur la recapitalisation de SAS, conclu l'an dernier, qui s'était accompagné d'une coopération commerciale entre les deux groupes.



A travers cette collaboration, Air France-KLM va pouvoir prendre une participation minoritaire d'un maximum de 19,9% du capital de SAS.





