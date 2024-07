Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: l'UE valide les aides des Pays-Bas & France information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé des mesures de soutien néerlandaises et françaises d'un montant de 10,4 milliards d'euros pour le groupe Air France-KLM, après l'annulation des autorisations initiales par le Tribunal.



Les mesures en question comprennent des garanties sur les prêts bancaires et des prêts d'État, destinés à remédier aux perturbations économiques causées par la pandémie de COVID-19.



Concrètement, l'aide française consiste en une garantie sur des prêts de 4 milliards d'euros et un prêt de 3 milliards d'euros, tandis que l'aide néerlandaise inclut une garantie sur des prêts de 2,4 milliards d'euros et un prêt de 1 milliard d'euros.



La Commission a réévalué ces mesures en les considérant conformes aux règles de l'UE et à l'encadrement temporaire COVID, soulignant leur nécessité et proportionnalité et concluant que 'ces mesures étaient essentielles pour gérer l'impact économique de la pandémie en France et aux Pays-Bas'.







Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 0,00 EUR Euronext Paris -100,00%