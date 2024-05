Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: l'IA déployée à tout niveau chez Air France information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 11:46









(CercleFinance.com) - Air France a annoncé mercredi conduire plus de 80 projets d'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans tous ses métiers.



La compagnie aérienne explique avoir développé 'Talia', un ChatGPT interne permettant à ses collaborateurs de se familiariser avec le fonctionnement de cet outil en circuit fermé, sans que les informations saisies ne soient transmises à des tiers.



Ce modèle est utilisée quotidiennement par ses salariés afin de rédiger des courriels, rechercher des informations dans des documents PDF, organiser des évènements, ou encore établir des listes de tâches.



Destinée aux agents d'Air France en aéroport, la solution 'Pamelia' installée sur iPad permet, elle, d'apporter une réponse aux questions des clients sur des sujets tels que le nombre de bagages autorisés, les règles sur le transport d'animaux ou formalités d'entrée :



Actuellement en phase de test, 'Pamelia' doit être déployée à Paris-Charles de Gaulle en 2025.



L'outil 'Charlie', pour l'instant en phase de concept, s'adresse quant à lui aux équipes de maintenance de la compagnie à la recherche de la référence des pièces d'un avion afin de faciliter la réparation ou le remplacement.



Enfin, l'outil d'analyse des retours 'Fox' vise à mieux comprendre les attentes et les préoccupations des clients en analysant automatiquement les verbatims et en traduisant le sentiment exprimé par des textes complexes et hétérogènes.



Air France, qui dit ambitionner un usage raisonné et cadré de l'intelligence artificielle, avec comme priorités la protection des données des clients, dit générer un volume de données 'considérable' avec 100.000 clients transportés chaque jour à bord de plus de 1000 vols.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.40%