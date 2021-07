Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : insensible à la prudence d'un broker Cercle Finance • 01/07/2021 à 14:40









(CercleFinance.com) - Air France-KLM s'adjuge 2%, en dépit de propos de Liberum qui réitère sa recommandation 'vente' et réduit son objectif de cours de quatre à trois euros sur le titre du transporteur aérien franco-néerlandais. 'Air France-KLM a connu une forte hausse de son endettement du fait de la faible demande causée par la pandémie', note le broker, qui abaisse ses prévisions pour 'refléter une plus grande prudence sur les revenus à court terme et les coûts de carburant plus élevés'.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +1.84%