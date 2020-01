Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France-KLM : incursion sous les 9E Cercle Finance • 06/01/2020 à 15:21









(CercleFinance.com) - La flambée du pétrole continue de plomber Air-France qui dévisse de -4% vers 8,97E, pulvérisant le plancher des 9,30E (du 3 octobre) pour menacer le palier des 8,90/8,92E, le support du 9 septembre 2019.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.08%