Air France-KLM : gagne 1%, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - L'action Air France-KLM gagne près de 1% à Paris, soutenu par une analyse d'UBS qui réaffirme sa position 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 4,15 à 4,35 euros, ce qui laisse toutefois un potentiel de baisse de 17% pour l'action du transporteur aérien franco-néerlandais. 'Les restrictions aux voyages doivent d'abord connaître une réduction significative avant que le chemin de la reprise puisse commencer. Jusqu'à ce moment-là, Air France-KLM restera dans le marasme du trafic', prévient le broker dans le résumé de sa note.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +0.34%