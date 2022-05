Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: fonds européen pour les salariés licenciés information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a proposé aujourd'hui de soutenir 1580 anciens travailleurs d'Air France ayant perdu leur emploi en raison de la pandémie de COVID-19, via un chèque de 17,7 millions d'euros provenant du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM).



Les participants pourront également recevoir des conseils sur la manière de démarrer leur propre entreprise et une subvention de démarrage d'un montant maximal de 15 000 EUR.



Les mesures de soutien comprennent aussi des subventions à l'embauche, des indemnités différentielles de rémunération et des indemnités de reclassement rapide pour les travailleurs.



Le coût total de ces mesures est estimé à 21 millions d'euros environ, dont 85 % (17,7 millions) seront pris en charge par le FEM. Air France financera les 15 % restants.





