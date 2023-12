Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: Florence Parly cooptée au conseil information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce que son conseil d'administration a décidé de nommer par cooptation Florence Parly en tant qu'administratrice, en remplacement d'Isabelle Parize, cooptation qui sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale.



Cette nomination de l'ancienne ministre des Armées (2017-2022) s'inscrit dans la perspective de la succession d'Anne-Marie Couderc en qualité de présidente du conseil, au plus tard à l'issue de l'assemblée générale 2025.



A cet effet, une modification des statuts d'Air France-KLM sera soumise à l'assemblée générale 2024 afin de permettre la prolongation du mandat d'Anne-Marie Couderc pour une année supplémentaire.





