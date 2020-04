Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : financement pour sept milliards Cercle Finance • 27/04/2020 à 07:03









(CercleFinance.com) - Air France-KLM a indiqué vendredi soir s'être mis d'accord avec l'Etat français et des institutions bancaires sur les différents volets d'un mécanisme de soutien dédié à Air France, restant subordonné à son approbation par la Commission Européenne. Ce mécanisme comprend un prêt de quatre milliards d'euros octroyés par six banques, bénéficiant d'une garantie de l'Etat français à hauteur de 90% et d'une maturité de 12 mois, avec deux options d'extension d'un an consécutives, exerçables par Air France-KLM. Il prévoit aussi un prêt d'actionnaire de l'Etat français de trois milliards d'euros et d'une maturité de quatre ans, avec deux options d'extension d'un an consécutives exerçables par le transporteur aérien franco-néerlandais.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris 0.00%