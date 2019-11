Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : en hausse, un analyste convaincu par le plan Cercle Finance • 06/11/2019 à 15:08









(CercleFinance.com) - Le titre Air France s'affiche en hausse de +1,7%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre, appréciant la présentation d'un plan 2020-2024 jugé 'ambitieux', avec des investissements alourdis certes, mais aussi des leviers 'à tous les étages'. 'Nous pensons que plus des 2/3 de ce plan peuvent être considérés comme sécurisés mais les investisseurs doutent de la capacité du groupe à pouvoir conserver l'essentiel de ce surcroît de rentabilité. Ou exprimé autrement, que le risque de dégradation de l'entente sociale actuelle est élevé. Certes, l'historique ne plaide pas en la faveur d'Air France-KLM mais les accords signés depuis l'arrivée de Ben Smith démontrent un changement notable', estime le broker. Oddo BHF confirme son objectif de cours sur la valeur de 11,80 euros, pour un potentiel de hausse de +18%. Néanmoins, 'une marge de 7 à 8% apporterait 4.6 euros à 6.4 euros supplémentaires à notre cible', précise l'analyste.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.10%