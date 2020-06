Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : en hausse, mais un broker reste neutre Cercle Finance • 25/06/2020 à 11:57









(CercleFinance.com) - Le titre Air France-KLM avance ce jeudi de +1,5%, même si l'analyste Oddo BHF confirme recommandation 'neutre' sur celui-ci, un échange avec le groupe ayant permis au broker de faire un point sur son positionnement sur le marché de la maintenance. 'Air France-KLM pense que le retour au niveau de 2019 pourrait être atteint au mieux mi-2022. Trois facteurs expliquent l'ampleur et la durée de ce trou d'air : un recul des heures de vol (taux d'activité actuel entre 5 et 30%), le report d'opérations de maintenance (green time sur moteurs) et la transition plus rapide vers de nouveaux appareils', explique le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 3,90 euros sur la valeur, légèrement supérieur aux cours actuels.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.02%