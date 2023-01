Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: émission inaugurale d'obligations durables information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce avoir placé sa première émission d'obligations liées au développement durable, pour un montant nominal d'un milliard d'euros, lié à un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre relatives au kérosène.



L'offre est composée de deux tranches de 500 millions d'euros chacune, avec une maturité de 3,3 ans et un coupon de 7,250% et avec une maturité de 5,3 ans et un coupon de 8,125%. Le livre d'ordres a couvert près de 2,6 fois le montant des obligations émises.



Cette opération permettra de lisser le profil de remboursement de la dette d'Air France-KLM au cours des prochaines années et donnera à la compagnie des marges de manoeuvre supplémentaires pour mener à bien son plan de transformation durable.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +0.91%