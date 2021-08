Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : double-creux sur 3,80E ? information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 11:05









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM repasse les 4E et semble valider un double-creux sur 3,80E (les 15 et 19 juillet puis le 20 août, ce qui pourrait déboucher sur un retracement des 4,15E (ex-zénith du 5/8) puis des 4,234E (ex-zénith du 5/7) dans un second temps

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +3.72%