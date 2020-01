Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : dévisse sous 8,30E Cercle Finance • 27/01/2020 à 16:22









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM dévisse de -7% sous 8,30E ('gap' sous 8,94E), clairement impacté par le gel de nombreuses liaisons aériennes avec la Chine. Le titre semble bien parti pour retracer le plancher des 7,55E du 20 juin 2019.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -5.77%