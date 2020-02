Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France-KLM : dévisse de -9% vers 8,22E. Cercle Finance • 24/02/2020 à 10:05









(CercleFinance.com) - Les marchés cessent soudain de prendre le coronavirus à la légère -au prétexte que les précédentes épidémies de SRAS et H1N1 n'avaient eu que des répercussions anecdotiques sur l'économie et la marche des affaires. Cette fois, le virus sévit au coeur même de l'Europe et Air-France-KLM dévisse de -9% vers 8,22E, enfonçant le plancher des 8,39E du 31 janvier (le titre grimpera ensuite vers 10E bien que l'épidémie s'accélère en Chine et en Corée) pour se rapprocher du plancher annuel des 7,5E du 21/06/2019

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -9.52%